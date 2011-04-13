Экс-президент Кот-д'Ивуар вывезен в тайное место

Экс-президент Кот-д`Ивуара Лоран Гбагбо, задержанный на 11 апреля 2011 г. французскими военными и сторонниками избранного президента Аслана Уаттары, вывезен в тайное место в пригороде Абиджана, заявил представитель генсека ООН Фархан Хак, передает Reuters.

"Рад сообщить, что бывший президент Кот-д`Ивуара арестован. Он жив и здоров и ответит за свои действия перед судом", - сказал Ф.Хак.