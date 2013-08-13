ООН начала переговоры об освобождении захваченных в Судане украинцев

Об этом сообщил РИА Новости представитель UNAMID Кристофер Чикманик.

Ранее сообщалось, что двое граждан Украины находятся на борту вертолета, который был захвачен повстанцами в суданском регионе Дарфур.

"Сейчас с повстанцами идут переговоры по судьбе экипажа с участием российской компании, которой принадлежит вертолет, а также компанией, которая зафрахтовала машину и представителей нашей миссии при содействии властей Судана", - сказал Чикманик.

Он подтвердил, что на борту захваченного вертолета находятся два гражданина Украины и гражданин Судана.

По его информации, Ми-8 был зафрахтован кувейтской компанией Gulf Catering Company, которая занимается поставкой продуктов питания по контракту с ООН. Точной информации о том, какая из российских авиакомпаний выполняла этот рейс, представитель миссии не располагает. Уже в двух российских авиакомпаниях агентству сообщили, что не располагают информацией об инциденте в Дарфуре.

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"Это не наша машина. ...Ну я, по крайней мере, такой информацией не обладаю на данный момент", - сообщил специалист по связям с общественностью авиакомпании "Скол" Максим Ковалев. "То, что не наш вертолет - это точно. ... У нас все работают, у нас все в порядке", - сообщила представитель ОАО "Нижневартовскавиа".

Как сообщал УНИАН, двое граждан Украины находятся на борту вертолета, который был захвачен повстанцами в суданском регионе Дарфур.

Ранее агентство Франс Пресс передало информацию о том, что повстанцы в суданском регионе Дарфур захватили и удерживают зафрахтованный российской компанией вертолет, который работал по контракту с миссией миротворцев ООН. Вертолет не носил опознавательных знаков ООН. Трое членов экипажа были задержаны повстанцами из Армии освобождения Судана. Один из летчиков - гражданин Судана.

Представитель ООН сообщил, что вертолет был захвачен после того, как из-за технической неисправности совершил экстренную посадку в 15 км от Ньялы - административного центра суданского штата Южный Дарфур.