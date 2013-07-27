МВД Египта заявляет, что в смерти людей виновны сторонники экс-президента

"Братья-мусульмане" отказались мирно разойтись", — заявил пресс-секретарь МВД Хани Абдельлатиф, которого цитирует Росбалт.

Пресс-секретарь МВД уверяет, что "полиция не использовала ничего, кроме слезоточивого газа".

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Как сообщал УНИАН, "Братья-мусульмане" заявляли о гибели более 200 человек в районе Рабиа аль-Адавия и улицы ан-Насер в Каире во время ночных столкновений с полицией.

Минздрав Египта подтвердил гибель 29 человек, еще 650, согласно официальным данным, пострадали.