МВД Египта заявляет, что в смерти людей виновны сторонники экс-президента
16:30, 27 июля 2013Мир
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МВД Египта заявляет, что в столкновених и гибели людей во время протестов виновны сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси.
МВД Египта обвиняет Братьев мусульман / Фото: www.i-g-t.org
"Братья-мусульмане" отказались мирно разойтись", — заявил пресс-секретарь МВД Хани Абдельлатиф, которого цитирует Росбалт.
Пресс-секретарь МВД уверяет, что "полиция не использовала ничего, кроме слезоточивого газа".
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Как сообщал УНИАН, "Братья-мусульмане" заявляли о гибели более 200 человек в районе Рабиа аль-Адавия и улицы ан-Насер в Каире во время ночных столкновений с полицией.
Минздрав Египта подтвердил гибель 29 человек, еще 650, согласно официальным данным, пострадали.
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