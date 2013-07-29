Семьям погибших в аварии поезда в Испании выплатят по 60 тысяч евро компенсации

Страховая компания Allianz Seguros выплатит родственникам каждого из 79 погибших при крушении поезда под Сантьяго-де-Компостела в Испании по 60 тысяч евро, сообщает Росбалт, со ссылкой на EFE.

Пострадавшие получат от 1,5 до 70 тысяч евро в зависимости от тяжести полученных травм.

Помимо единоразовых выплат страховая компания Allianz Seguros, в которой от несчастных случаев застрахованы пассажиры государственной железнодорожной компании Renfe, оплатит все траты на лечение пострадавших в течение 180 дней, начиная со дня аварии.

Как сообщал УНАИН, авария произошла недалеко от станции Сантьяго-де-Компостела (автономный регион Галисия) вечером 24 июля.

Поезд, сошедший с рельсов, следовал из Мадрида в Ферроль и в момент крушения приближался к конечному пункту маршрута. В поезде находились 218 пассажиров и несколько сотрудников железных дорог.

Машинист поезда, в результате аварии которого погибли 78 человек, обвинили в убийстве по неосторожности.