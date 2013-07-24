Адвокат: Россиянки предлагают Сноудену усыновление и женитьбу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал адвокат Анатолий Кучерена после встречи с экс-сотрудником ЦРУ.

Кучерена сообщил, что Сноуден попросил поблагодарить всех девушек, которые предлагают ему жениться на них.

При этом он отметил, что Сноуден благодарен всем людям, которые предлагают ему помощь. Кучерена добавил, что люди звонят практически из всех регионов России и предлагают жилье и деньги. По его словам, одна из женщин заявила о готовности усыновить Сноудена.

«Что касается денег, то сегодня об этом говорили. Он сказал, что я человек небогатый, но пока деньги у него есть», - сказал Кучерена.

Он сообщил, что привез Сноудену сегодня сменную одежду – несколько рубашек и брюк.

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При этом адвокат подчеркнул, что Федеральной миграционной службе необходимо время на принятие решения о предоставлении Сноудену убежища.

«Есть определенная процедура, и ФМС этим занимается. Как только эта справка появится, я доведу до его сведения», - сказал Кучерена и добавил, что Сноуден переживает по поводу заминки с выдачей справки ФМС о предоставлении статуса беженца в РФ.

По его словам, Сноуден пока не собирается куда-то уезжать из России и ожидает получения убежища на первом этапе на один год.

Также Кучерена сообщил, что Сноуден начал изучать русский язык и уже знает несколько слов.

Адвокат подчеркнул, что Сноуден очень озабочен вопросами своей безопасности.

«Сегодня во время встречи вопрос безопасности звучал очень часто. Вопрос безопасности – это вопрос номер один для него… Заявления американских политиков о том, что его нужно немедленно выдать, не дают ему возможность не думать о своей безопасности», - сказал Кучерена.

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Как сообщал УНИАН, разыскиваемый США экс-сотрудник ЦРУ Сноуден с 23 июня находится в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В Соединенных Штатах Сноуден обвиняется в разглашении секретной информации.

Его американский паспорт был аннулирован, поэтому он не мог покинуть транзитную зону "Шереметьево". Сноуден обратился в ФМС РФ с запросом на предоставление временного убежища в России.

Вместе с тем Белый дом настаивает на возвращении Сноудена в США.