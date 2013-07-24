Россия позволила Сноудену выйти из Шереметьево

Федеральная миграционная служба РФ выдала экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену справку о рассмотрении прошения о предоставлении убежища, которая позволяет ему покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево"с разрешения погранслужбы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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"Соответствующая справка выдана Сноудену в день подачи им прошения об убежище. Этот документ позволяет ему покинуть транзитную зону "Шереметьево", если не будет возражений у погранслужбы", - сказал собеседник агентства. Сноуден подал прошение 16 июля.

В пресс-службе ФМС по-прежнему воздерживаются от комментариев.

По закону, ФМС должна принять решение о предоставлении временного убежища не позднее, чем через три месяца.