Россия позволила Сноудену выйти из Шереметьево
Россия выдала Сноудену справку, которая позволяет ему покинуть аэропорт "Шереметьево".
Федеральная миграционная служба РФ выдала экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену справку о рассмотрении прошения о предоставлении убежища, которая позволяет ему покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево"с разрешения погранслужбы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Соответствующая справка выдана Сноудену в день подачи им прошения об убежище. Этот документ позволяет ему покинуть транзитную зону "Шереметьево", если не будет возражений у погранслужбы", - сказал собеседник агентства. Сноуден подал прошение 16 июля.
В пресс-службе ФМС по-прежнему воздерживаются от комментариев.
По закону, ФМС должна принять решение о предоставлении временного убежища не позднее, чем через три месяца.