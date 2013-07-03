Отец Сноудена поддержал сына открытым письмом

"То, что ты совершил и продолжаешь делать, помогло пробудить конгресс от спячки в его надзоре за спецслужбами. Перед американцами вновь встал вопрос - согласны ли они на вмешательство государства в их дела и попрание конституционных прав. Ты - Пол Ревир нынешних дней, ты заставил американцев сопротивляться подступающей тирании и диктату одной из ветвей власти", - говорится в письме, где также стоит подпись адвоката Л.Сноудена Брюса Фейна.

В настоящее время Л.Сноуден и Б.Фейн пытаются организовать возвращение Э.Сноудена в США из России, где он сейчас находится в транзитной зоне аэропорта в Шереметьево. В качестве условий возвращения Э.Сноудена его родственники настаивают на сохранении его свободы до начала судебного процесса, открытости процесса для прессы и выборе места проведения слушаний.

В интервью Associated Press Б.Фейн сообщил, что 29 июня ему звонил основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж, который просил Л.Сноудена избегать лишней публичности и передал для отца послание от сына. Юрист Л.Сноудена в этой связи отметил, что не нуждается в посреднических услугах WikiLeaks для организации контакта между отцом и сыном Сноуденами.

Б.Фейн подчеркнул, что полемика в американском обществе должна быть посвящена проблемам электронной слежки, а не личной истории самого бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности, отмечает РосБизнесКонсалтинг.