СМИ: Египет ожидают отставка президента и отмена конституции военными

Как сообщает РИА Новости, об этом пишет египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники в армии.

"Предоставленные военными 48 часов истекают в 16.30 в среду, после чего возможны всего два варианта: либо президент уходит сам, либо он уходит, согласно "карте будущего" армии", - пишет издание.

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Уже примерно известны и дальнейшие действия военных: отмена конституции и назначение экспертов по выработке нового основного закона, которому затем предстоит пройти через референдум; формирование президентского совета из трех человек во главе с председателем Конституционного суда Египта Махером аль-Бухейри для управления страной в переходный период, который займет от девяти месяцев до года; формирование временного правительства не на политической основе, которое на переходный период возглавит один из военных руководителей; подготовка к проведению президентских и парламентских выборов, очередность которых определит новая конституция; вооруженные силы Египта на время переходного периода полностью контролируют реализацию этой "карты", сообщает газета.

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Очередной политический кризис в Египте начался 30 июня после массовых акций протеста против правления президента-исламиста Мухаммеда Мурси. В знак солидарности с протестующими в отставку ушли несколько министров правительства, губернаторы регионов. В минувший понедельник командование ВС Египта выступило с ультиматумом, в котором предоставило политикам 48 часов для урегулирования ситуации. Во вторник вечером Мурси после длительной паузы ответил на этот ультиматум отказом.