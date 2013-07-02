Исламисты в Египте призвали своих сторонников к борьбе

Так сообщается на официальной странице объединения в Facebook.

"Призываем всех выйти в поддержку уважения конституции и народной воли", - заявили представители группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия". Они добавили, что ведут консультации с представителями других исламских движений в Египте для формирования единой позиции в сложившейся ситуации. Ранее "Аль-Гамаа"пообещала доставить в Каир порядка 800 тысяч своих членов "в случае угрозы законно избранному президенту".

Выйти для защиты президента призвали и членов движения ''Братья-мусульмане". Время сбора сторонников президента Мухаммеда Мурси на городских площадях намечено на 8 часов утра по местному времени.

Ситуация на внутриполитической арене Египта обострилась 30 июня после массовых многомиллионных акций протеста под девизом "Тамарруд" ("Бунт") против правления Мурси, прокатившихся по всей стране.

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Командование вооруженных сил Египта в понедельник выступило с заявлением, в котором предоставило 48 часов всем политическим силам страны для выполнения требований народа. Египетская армия также пояснила, что в противном случае намерена объявить о ''карте действий'' по выходу из кризиса, которая будет осуществляться под ее контролем.

Члены ''Аль-Гамаа аль-Исламия'' в 1980-1990-х гг. организовали настоящую войну против египетских властей. Группировка ответственна за убийство президента Анвара Садата и убийство 58 туристов у луксорского храма Хатшепсут в 1997 году. ''Аль-Гамаа'' была запрещена в Египте вплоть до революции 2011 года. Однако после ухода в отставку Хосни Мубарака члены этой радикальной группировки, сидевшие в тюрьмах за религиозный экстремизм, были выпущены на свободу. Группировка провела первый за 20 лет съезд, а позднее зарегистрировала собственную политическую партию "Созидание и развитие", чьи представители вошли в парламент.