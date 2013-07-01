В Египте объявили всеобщую забастовку, 5 министров подали в отставку

По призыву Фронта национального спасения (ФНС) и независимых профсоюзов в Египте сегодня началась всеобщая забастовка, передает ИТАР-ТАСС.

Как заявили руководители оппозиционных партий и молодежного движения "Тамарруд", общенациональная акция перерастет "в кампанию повсеместного неповиновения властям" в случае, если Президент Мухаммед Мурси не покинет своего поста в соответствии с условиями предъявленного ему ультиматума. Активисты намерены занять основные площади в провинциальных городах.

Телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что в Каире, где вчера прошла крупнейшая в истории страны мирная манифестация, появились "народные комитеты", которые следят за порядком и предупреждают провокации. ФНС и революционные молодежные организации заявляют, что волнения будут продолжаться "до смещения Мурси и начала нового переходного периода перед досрочными выборами". Ряд оппозиционных фракций уже призвали военных "взять власть в свои руки".

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Газета "Аль-Ахбар" сообщила, что глава государства крайне недоволен действиями правоохранительных органов, не сумевших защитить офисы правящей партии и "Братьев- мусульман" от погромов. Республиканские гвардейцы также не пытались разогнать демонстрантов на подступах к президентскому дворцу или ликвидировать появившийся рядом с ним палаточный лагерь. Вызволять блокированных в штаб-квартире ассоциации "Братьев-мусульман" в каирском квартале Мукаттам исламистов пришли вооруженные боевики, открывшие огонь по толпе. Погибло, по последним данным, семь человек, имеются раненые. Тем не менее, головной офис в Мукаттаме остался в руках демонстрантов.

Между тем египетские исламисты готовятся к самообороне.

Сам Президент не показывается перед телекамерами с 26 июня. Его повторный призыв к национальному диалогу для обсуждения путей выхода из кризиса озвучил официальный представитель канцелярии. В ответ ФНС и "Тамарруд" заявили, что не будут вступать в контакты "с властью, потерявшей легитимность и доверие народы".

Между тем пять министров египетского правительства объявили сегодня о намерении подать в отставку в связи со сложившейся в стране политической обстановкой, сообщил правительственный информационный портал EGYNews. По его данным, ими стали министры туризма, коммуникаций и информационных технологий, питьевой воды и санитарии, а также госминистры по делам парламента и охраны окружающей среды.

Согласно последним данным Минздрава АРЕ, в результате столкновений между сторонниками и противниками Мурси минувшей ночью в разных городах Египта погибли 16 человек. Восемь из них были убиты в Каире у штаб-квартиры "Братьев-мусульман", где развернулся настоящий бой. Вместе с тем, по некоторым сведениям, число погибших только у офиса исламистов на данный момент уже составляет 12 человек.