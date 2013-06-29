22 миллиона египтян подписались за отставку Президента

Египетские гражданские активисты, добивающиеся отставки президента страны и проведения досрочных выборов, собрали в свою поддержку 22 миллиона 134 тысячи подписей, что почти на 10 миллионов больше, чем голосов избирателей, благодаря которым в прошлом году Мухаммед Мурси стал главой государства.

По теме: Более 230 человек ранены в ходе новых столкновений в Египте

Об этом заявил сегодня представитель движения Махмуд Бадр, передает РИА Новости.

Акция "Тамарруд" (по-арабски "мятеж"), организованная несколькими молодыми либерально настроенными египтянами, проходила практически на всей территории страны около двух месяцев. Порядка 6 тысяч волонтеров предлагали прохожим подписаться под петицией с требованием отставки Мурси и проведения досрочных президентских выборов.

Целью акции было набрать 15 миллионов подписей египтян. Теперь активисты намерены направить петицию ''о лишении президента доверия египтян'' в высшие судебные инстанции страны. Апогеем кампании должно стать проведение 30 июня - в годовщину инаугурации Мурси - ''миллионного митинга'' у стен его резиденции. Кампанию поддержала египетская оппозиция, объединенная в основном во Фронте национального спасения (ФНС).

Сторонники Мурси объявили о сборе подписей в поддержку президента. Они заявляют, что им удалось собрать свыше 10 миллионов подписей.