Интерпол до сих пор ищет Березовского

"НЦБ Интерпола МВД России не может подготовить и направить документы в Интерпол для снятия Бориса Березовского с международного розыска, так как инициатором розыска является СКР. В свою очередь СКР сообщил МВД, что у следствия отсутствуют какие-либо официальные документы о смерти обвиняемого, поэтому оснований для вынесения решения о прекращении уголовного дела и отмены его розыска не имеется", - сообщил представитель пресс-центра МВД России агентствe РИА Новости.

Между тем, десять дней назад представитель Федеральной службы судебных приставов РФ заявлял РИА Новости, что у его ведомства также до сих пор нет официального уведомления о смерти олигарха.

Тело Березовского было обнаружено в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение. Сейчас ведется следствие.

Британские СМИ полагают, что бывший олигарх находился на грани банкротства после нескольких проигранных им судебных процессов. Березовский неоднократно судился со своими бывшими партнерами по бизнесу. В частности, в 2012 году он проиграл в лондонском суде дело против другого российского олигарха Романа Абрамовича и согласился оплатить судебные издержки оппонента в 35 миллионов фунтов стерлингов.