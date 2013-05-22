Экс-премьера Грузии арестовали

Экс-министра здравоохранения, губернатора Кахети Зураба Чиаберашвили выпустили под залог в размере 20 000 лари, сообщает Грузия Online.

Как сообщал УНИАН, Вано Мерабишвили и Зураб Чиаберашвили были задержаны вчера.

Прокуратура выявила два эпизода, по которым задержан Мерабишвили. Первый - по делу о программе "Учет соискателей работы" и второй - по злоупотреблению служебными полномочиями. Следствие в отношении Мерабишвили ведется по статьям 164-1 (подкуп избирателей), часть 3 статьи 182 (растрата или присвоение средств с использованием служебного положения, повлекшая серьезный ущерб) и 332 статья (злоупотребление служебными полномочиями) УК Грузии.

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Сегодня, 22 мая, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле заявили, что будут внимательно следить за процессом в отношении бывших премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и министра здравоохранения Зураба Чиаберашвили.

Президент Грузии Михаил Саакашвили резко раскритиковал во вторник арест генерального секретаря его партии «Единое национальное движение», бывшего премьер-министра Ивана (Вано) Мерабишвили и предостерег, что из-за этого страну может ожидать международная изоляция.