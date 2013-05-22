Комитет сената США одобрил поставки оружия в Сирию

За принятие документа высказались 15 членов комитета, против - трое.

"Ситуация в Сирии стала критической для местных жителей, для региона, для антитеррористических усилий США. Более 80 тысяч сирийцев погибли за два года, количество беженцев превысило полтора миллиона. Конфликт распространяется на Ливан и Ирак, экстремистские группы, связанные с "Аль-Каидой", используют его в своих целях, завоевывают плацдарм в стране с запасами химического оружия", - говорится в заявлении комитета.

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В документе, представленном главой комитета Робертом Менендесом, предлагается поставлять оружие тем группам повстанцев, которые пройдут тщательную проверку с точки зрения соблюдения прав человека, отсутствия связей с террористами. В настоящее время США не поставляют оружие противникам Башара Асада.

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Законопроект Менендеса предусматривает также содействие сирийским оппозиционерам в прохождении военной подготовки, создание фонда в 250 миллионов долларов для содействия в создании институтов власти в переходный период, санкции в отношении тех, кто поставляет нынешним властям Сирии оружие или топливо, передает корреспондент РИА Новости.