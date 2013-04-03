Российские украинцы недовольны украинским МИДом

Об этом УНИАН сообщили в объединенной пресс-службе украинских общественных организаций России.

«Такую встречу (с украинской общиной в России - УНИАН) устроил недавно назначенный министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. 28 марта в рамках рабочего визита в Москву руководитель внешнеполитического ведомства встретился якобы с украинской диаспорой, обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества Украинского государства с украинскими организациями России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцев России на этой встрече в Посольстве Украины, Национальном культурном центре Украины представляли исключительно руководители и активисты московского землячества выходцев из Украины. Еще в начальный период создания землячества отмечались некоторые неоднозначные для украинцев России тенденции в общественной жизни.

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«Действительно, в Москве создано несколько организаций выходцев из разных областей Украины, и это, безусловно, позитивный факт. Ведь российско-украинские контакты в разных сферах жизни нуждаются в последующем развитии. С другой стороны, эти общественные образования, которые сосредоточены в Москве, как правило, не принимают во внимание сугубо украинский аспект национально-культурной работы. Все попытки украинских организаций сотрудничества с землячествами именно на национально-культурном, образовательном поле, к сожалению, результатов не принесли», - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что ничего не изменилось и в последнее время, «поэтому странно слышать декларации руководителя Совета землячества Николая Ляха о работе этих общественных образований на украинской национально-культурной ниве, дескать, пусть Украинское государство поможет финансово, а они займутся украинской школой, украинской газетой и тому подобное».

У украинских общественных организаций России есть вопросы к организаторам встречи с руководством МИД.

«Не суть важно, кто стоит за форматом этой встречи - важно то, для чего она проводилась. Если для более широкого ознакомления с работой и проблемами украинской общественности всей России (от Калининграда до Камчатки), решения конкретных вопросов сотрудничества, то в данном случае эта цель не была достигнута. А если для заполнения соответствующей графы в отчете, то пусть будет и московское землячество», - отмечается в заявлении.

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В то же время его авторы подчеркивают, что украинские организации на протяжении более 20-летнего периода своего существования сделали большой вклад в дело сохранения украинцами России этнической идентичности, активно поддерживают свою историческую Родину в соблюдении национального достоинства, перспектив цивилизованного демократического развития Украины, потому непонятно игнорирование украинской дипломатией патриотически настроенных украинских организаций России.

«И как понимать призывы к единству, сплоченности украинцев России в сочетании с шагами, которые реально ведут к последующему расколу, разделяют украинцев России на «своих» и «чужих», «наших» и «ненаших»?!», - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 28 марта Л.Кожара во время встречи с представителями Совета землячества Украины в Москве, которая состоялась в Национальном культурном центре Украины на Арбате, отметил большую роль украинцев в формировании российской культуры.

Председатель Совета землячества Украины в Москве Н.Лях сообщил, что в 2013 году в России состоится съезд украинского землячества. «Вероятно, до конца года мы проведем съезд всего землячества Украины и создадим всероссийскую общественную организацию которую, наверное, назовем «Союз землячества Украины в Российской Федерации», - сказал Н.Лях.