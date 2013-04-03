Власти Венгрии рассчитывают улучшить отношения с Газпромом

Об этом пишет во вторник, 2 апреля, польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что национальная венгерская компания MVM выкупила у немецкой E.ON принадлежащие ей компании, занимающиеся импортом, оптовой торговлей и хранением газа в Венгрии.

"Для премьера Виктора Орбана это сделка имеет большое значение. Благодаря ей, Будапешт возобновит контроль над газовым рынком и ему будет легче вести переговоры об импорте газа из России с 2015 года. Успех переговоров с "Газпромом" В.Орбан сможет использовать на парламентских выборах 2014 года", - отметила газета.

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Издание также заметило, что венгерское правительство в конце прошлого года утвердило строительство нового российского газопровода "Южный поток" (против которого выступает Украина - УНИАН), а два месяца тому назад В.Орбан на встрече с президентом Владимиром Путиным декларировал поддержку для российских инвестиций.

"Мы считаем, что Россия является государством, которое не только имеет значимое прошлое, но и большое будущее. Поэтому Венгрия заинтересована в поддержании плодотворного сотрудничества с Россией. Очевидно, что когда кризис закончится, Россия получит особенную роль",- сказал В.Орбан, слова которого приводит издание.

GW написала, что на прошлой неделе венгерские власти вручили главе совета директоров "Газпрома" Виктору Зубкову орден за заслуги в развитии венгерско-российских отношений.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта глава украинского правительства Николай Азаров в ходе визита в Венгрию сообщил о начале поставок газа через венгерскую территорию, благодаря которым Украина хочет снизить зависимость от поставок из России.

По данным украинских властей, технически возможности уже сейчас позволяют покупать Украине через Венгрию 2 млрд кубометров газа, а в перспективе их можно увеличить до 10 млрд куб.

В тоже время на минувших выходных глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.