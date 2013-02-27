Глава польского МИД будет счастлив, когда не надо будет выдавать украинцам визы

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня в Варшаве заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, что польские консульства традиционно выдают в Украине больше виз, чем все государства Шенгенской зоны вместе взятые.

"Но счастлив я буду тогда, когда мы вообще не будем заставлять выдавать эти визы", - сказал Р.Сикорский.

Он также отметил, что Польша продолжает увеличивать количество своих консульских представительств в Украине, напомнив, что недавно были открыты два новых консульства - в Виннице и Севастополе - и в ближайшее время будет открыто еще представительство в Донецке.

"Мы по-прежнему будем поддерживать Украину для получения безвизового движения", - уверил польский министр.

Как сообщал УНИАН, польские консульства в Украине в прошлом году выдали более 640 тыс. виз, что на 10% больше, чем в 2011 году. При этом выдача шенгенских виз выросла более чем на 20% - до 450 тыс.