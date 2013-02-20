Власти КНДР наградили специалистов за ядерное испытание катанием на роликах

Власти Северной Кореи наградили специалистов, участвовавших в последнем ядерном испытании, развлекательной поездкой в столицу Пхеньян, передает Газета.ру со ссылкой на Yonhap News Agency.

«Мы хотим наградить людей, которые самоотверженно защищают партию и борются против Соединенных Штатов. Они хорошо проведут время в Пхеньяне, наслаждаясь привилегиями и льготами», — говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Участники поездки посетят открытый каток и площадку для катания на роликах, а также Кымсусанский мемориальный дворец Солнца.

Как известно, 12 февраля Северная Корея провела третьи за свою историю ядерные испытания (предыдущие прошли в 2006 и 2009 годах). Мощность подземного взрыва, по некоторым данным, превысила 7 килотонн, что составляет более чем треть от мощности бомб, сброшенных во время Второй мировой войны на японские города Хиросиму и Нагасаки.