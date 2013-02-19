Дипломат из КНДР пригрозил Южной Корее "полным уничтожением"

И вновь заявил о следующих шагах после проведения Пхеньяном ядерного испытания, сообщает агентство Рейтер.

"Как говорится в пословице, новорожденный щенок не боится тигра. Непредсказуемое поведение Южной Кореи только предрекает ее полное уничтожение", - заявил на сессии конференции ООН по разоружению постоянный представитель КНДР при учреждениях ООН в Женеве Чжон Ён Рен.

Как пишет РИА Новости, он также предупредил, что враждебное отношение США к Северной Корее лишь усугубляет ситуацию и не оставляет ей выбора, подталкивая ко второму и третьему шагам, более мощным, чем первый - проведение ядерного испытания.

КНДР 12 февраля провела подземные ядерные испытания - подрыв "легкой и компактной бомбы"большой разрушительной силы. Позже Пхеньян заявил, что не намерен "прогибаться ни под какие резолюции", и пригрозил более масштабными мерами в ответ на политику США в его отношении. СБ ООН провел экстренное заседание, решительно осудив испытание и заявив о начале работы над ответными мерами. Сеул, в свою очередь, заявил об ускорении развития баллистической программы и установке направленной против КНДР системы ПРО.

На прошлой неделе западные СМИ сообщили о том, что Северная Корея проинформировала КНР о намерении провести в этом году как минимум еще одно ядерное испытание, мощность взрыва может составить 10 килотонн, а также пуск ракеты. Пекин эту информацию не подтвердил.