В России хотят законом запретить иностранцам критиковать власть на ТВ

В руководстве партии "Единая Россия" поддержали обращение к тележурналисту Владимиру Познеру, с которым выступили представители четырех фракций Госдумы РФ. По словам вице-спикера Думы и секретаря генсовета ЕР Сергея Неверова, которые опубликованы на сайте партии, на федеральном телевидении не должно быть выступлений иностранных граждан, дискредитирующих органы государственной власти.

О намерении внести в Думу законопроект, запрещающий выступления такого рода, Познеру ранее сообщили депутаты Андрей Луговой (ЛДПР), Михаил Старшинов ("Единая Россия"), Олег Денисенко (КПРФ) и Игорь Зотов ("Справедливая Россия"). Поводом послужил выпуск программы "Познер" от 23 декабря. В эфире Первого канала ведущий раскритиковал одобренный депутатами запрет на усыновление российских детей в США и, якобы оговорившись, назвал Государственную думу "дурой". Как сообщает Лента.ру, помимо российского, у Познера имеется американское и французское гражданство.

Инициативу депутатов осудили руководитель комитета Общественной палаты по СМИ и свободе слова Павел Гусев, глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, а также телеведущий Николай Сванидзе. Последний заявил, что депутаты должны не обижаться на "маститых журналистов", а лучше обдумывать принимаемые законы.

Объектом скандальной критики Познера стал законопроект "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", который также известен как "закон Димы Яковлева" и "антимагнитский закон". Документ, одобренный Думой и Советом федерации и ждущий подписи президента, считают ответом российской власти на принятый в США "закон Магнитского".