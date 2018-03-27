Беларусь: “Настроение было победным, если бы не провокация...”

Беларусь: “Настроение было победным, если бы не провокация...”

13:05, 26 марта 2006
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Корреспондент УНИАН позвонил лидеру Объединенных сил Беларуси Александру Милинкевичу.- Сколько человек, по Вашим данным, задержала милиция?

- Сколько человек, по Вашим данным, задержала милиция?

- В акции 25 марта - свыше тысячи. Милиция хватала людей, которые вышли на мирную манифестацию и которые возлагали цветы. Но до сих пор нет точной информации о том, сколько людей пострадали и сколько задержаны.

- А в целом какое количество людей приняли участие в акциях?

- От 7 до 10 тысяч...

- Оправданным ли было решение направлять людей к тюрьме, где содержатся политзаключенные?

- Первая часть акции прошла удачно. Настроение было солнечным и победным, если бы не эта провокация... Я считаю, что призыв к людям следовать в сторону специального приемника-распределителя было провокацией, и это портит имидж оппозиции. Я всегда говорил, что не следует захватывать ни телевидение, ни дворец президента. У политика очень ответственная роль, и он должен предвидеть возможные варианты развития событий. Сегодня большая работа, проведенная демократическими силами, под угрозой и люди, которые хотят изменений, могут потерять доверие к оппозиции.

(Как известно, после завершения акции лидер белорусской Социал-демократической партии «Грамада» Александр Козулин, также участвовавший в президентских выборах, призывал участников акции следовать в сторону приемника-распределителя, куда доставляли задержанных участников акции. И во время этого движения произошло наиболее серьезное столкновение милиции с демонстрантами. – УНИАН.)

- Можете ли вы как-то помочь арестованным?

- Объединенные демократические силы намерены предоставлять юридическую и материальную помощи задержанным и их семьям. К сожалению, у нас нет информации о судах, поскольку эта информация скрывается. Например, суд над моим сыном должен состояться в понедельник, а я не знаю, в каком именно. И таких фактов чрезвычайно много.

В рамках договоренностей с зарубежными коллегами, студенты, исключенные из учебных заведений за политическую активность, продлят свою учебу в других странах.

- Каковы ваши последующие планы? Как будете продолжать борьбу?

- Мы соберемся 26 апреля по случаю 20-й годовщин со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но теперь, учитывая силовой разгон сегодняшней акции, нам придется провести мощную информационную кампанию, чтобы собрать большее количество людей.

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