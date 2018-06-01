В Европе не верят, что Тимошенко хотела сбежать

В Европе с удивлением и разочарованием узнали о том, что Генеральная прокуратура 31 января отказала в возможности лидеру украинской оппозиции Юлии Тимошенко посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в частности, и с Президентом Европарламента Ежи Бузеком.

Как сообщал УНИАН, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, есть оперативные данные о том, что Тимошенко намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия.

Собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе обратился в связи с этим за комментариями к европейским политикам.

Президент Европарламента Ежи Бузек разочарован решениям Генеральной прокуратуры Украины не пускать лидера партии ВО «Батьківщина» Юлию Тимошенко в Брюссель. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Европарламента Роберт Голянски.

«Президент Е.Бузек был разочарован, когда узнал, что не будет иметь возможности встретиться с Ю.Тимошенко. Он был готов встретиться с Ю.Тимошенко во время ее пребывания в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Украине и нынешнее состояние отношений Украина-ЕС с ней как с лидером одной из основных оппозиционных партий», - заявил Р.Голянски.

Он также отметил, что Президент Европарламента надеется на следующую встречу.

«Не зная точных обстоятельств нынешнего решения украинской власти, я хотел бы напомнить, что в прошлом Президент Е.Бузек заявлял об обеспокоенности уголовными делами, возбужденными против ряда оппозиционных политиков в Украине», - добавил Р.Голянски.

Европейская комиссия жалеет, что лидеру украинской оппозиции Юлии Тимошенко Генеральная прокуратура не позволила посетить Брюссель. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Наташа Бютлер. «Полностью уважая юридические процедуры, мы сожалеем, что госпожа ТИМОШЕНКО ограничена в поездках, и что европейские институты не смогут продолжить диалог с ней в Брюсселе в ближайшее время», - сказала она.

«Как вы знаете, этот диалог является частью более широкого диалога, который ЕС проводит со всеми важными действующими лицами политического поля Украины, и они все должны участвовать в реализации европейской повестки дня в Украине», - добавила представитель Еврокомиссии.

Пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле отметила также, что Еврокомиссия не раз подчеркивала важность уважительного отношения к верховенству права во всех уголовных расследованиях в Украине, а также необходимость обеспечения того, чтобы судебные процессы проводились с учетом принципов независимости и честности, и не использовались в политических целях.

Депутат Европарламента, глава делегации Европарламента по связям с Украиной Павел Коваль (группа европейских консерваторов и реформистов, Польша) считает, что запрет Юлии Тимошенко посетить Брюссель - очень плохой сигнал.

«Не позволить госпоже Тимошенко приехать в Брюссель – это очень плохой сигнал. Он показывает, что команда Виктора Януковича не поняла, насколько важны для позитивного имиджа Украины в Европейском Союзе и правительство, и оппозиция», - сказал депутат.

«Попытки исключить оппозиционных лидеров и политиков из общественной жизни, в конце концов, обратятся против нынешней власти», - добавил П.Коваль.

Депутат Европарламента, член делегации Европарламента по связям с Украиной Ян Козловски (группа народных партий, Польша) считает, что решение украинской Генпрокуратуры не отвечает принципам демократии.

“Для меня это не только огорчающее решение, но и решение, вызывающее обеспокоенность. Такие действия против политических оппонентов не отвечают принципам демократии, и мы не можем принять такого рода политически мотивированного давления против лидера оппозиции”, - заявил он. Вместе с тем, депутат выразил надежду, что Украина все-таки будет следовать демократическим принципам, имеющим важнейшее значение для Европейского Союза, а запрет на передвижение для бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко будет отменен.

Экс-президент Европарламента Ханс-Герт Петтеринг хочет услышать, почему лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко не пустили в Брюссель.

“Мне очень жаль, что Юлия Тимошенко не была здесь, она была приглашена. Я хочу знать причины, по которым ей запретили приехать в Европу”, - сказал бывший глава Европарламента.

Он заметил, что в современной Европе должен быть свобода передвижения для всех граждан, в том числе для всех политиков.

“Мне очень жаль, что Ю.Тимошенко было запрещено прибыть сюда, и мы настаиваем на том, чтобы знать причины: есть ли здесь политическая подоплека или это исключительно юридический вопрос, есть ли политическое влияние на юриспруденцию в Украине”, - сказал Х.-Г.Петтеринг. Он отметил, что на этот вопрос должны были бы ответить те, “кто не дали возможности Ю.Тимошенко” приехать в Брюссель.

Депутат Европарламента Марек Сивец (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Польша) считает, что процесс против лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко должен быть прозрачным и быстрым.

“Я думаю, что очень важно, чтобы этот процесс против Юлии Тимошенко был максимально прозрачным и как можно скорее”, - сказал он.

В то же время М.Сивец выразил мнение, что запрет Генпрокуратуры Ю.Тимошенко посещать Брюссель - внутренний вопрос Украины. “Решение украинской юридической системы относительно мадам Тимошенко находится вне обсуждения, поскольку это внутреннее решение Украины”, - сказал депутат.

Он также отметил, что слышал ряд жалоб относительно независимости юридической системы Украины, но при этом выразил мнение, что любые обвинения в адрес власти во влиянии на решение стражей порядка должны быть доказаны.

“Я думаю, что любые обвинения нынешнего правительства, что они влияют на определенные решения, должны быть доказаны. Если они не доказаны, то нет оснований жаловаться на это политически”, - сказал М.Сивец.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает недопустимым факт запрета лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко поехать в Брюссель.

“Тот факт, что ей было запрещено приехать, конечно, недопустим”, - сказал министр.

“Это было бы невозможно ни в одной европейской стране в тех условиях, которые я могу видеть”, - добавил К.Бильдт.

По его словам, у политиков Европы есть “серьезные вопросы” к делу против Ю.Тимошенко. “Мы говорили власти в Киеве достаточно много, что мы считаем, что есть очень серьезные вопросы к этому”, - сказал он.

Министр также заметил, что испытывает существенные подозрения относительно политической подоплеки в деле Ю.Тимошенко. “Подозрения здесь есть, это – абсолютная правда”, - сказал К.Бильдт.

Депутат Европарламента Чарльз Теннок (группа европейских консерваторов и реформистов, Великобритания) считает бессмысленными сделанные объяснения запрета Тимошенко выехать в Брюссель.

«Выдвигать в качестве возможного обстоятельства для запрета ее поездки в Брюссель как политику то, что мадам Тимошенко может убежать из страны и искать в ЕС политического убежища от «правосудия», – полная нелепость», - сказал Ч.Теннок.

«Она – смелая женщина, которая уже была в тюрьме, и я уверен, что она вернулась бы в Украину, чтобы предстать перед обвинением и очистить свое имя», - сказал депутат.

Ч.Теннок отметил, что сожалеет о запрете Ю.Тимошенко приехать в Брюссель и считает эту меру непропорциональной и политически мотивированной.

“Сами сегодняшние обвинения сильно отдают политическим влиянием, поскольку допущенные нарушения, если они вообще имели место, вряд ли являются криминальными, если, как я понимаю факты, японские деньги за углеродные выбросы были использованы премьер-министром Тимошенко в украинском бюджете для погашения пенсионного разрыва, а не для ее личного или ее партии обогащения», - сказал депутат.

«В целом я считаю подход нового генерального прокурора очень мелочным в отношении бывшего выдающегося премьер-министра страны, а также, что однажды власть может начать жалеть, когда мяч окажтся на другой стороне», - сказал Ч.Теннок.

Депутат Европарламента Михаель Галер (группа народных партий, Германия) считает, что запрет лидеру партии «Батьківщина» приехать в Брюссель показал неевропейские привычки власти Украины.

“Я считаю, что отказ в поездке Генеральной прокуратурой служит еще одним доказательством неевропейской привычки украинской власти инструментализовать государственные институты для их очень ангажированной политической повестки дня”, - сказал депутат. “Я категориески протестую против этих старорежимных маневров”, - прибавил он.

По мнению М.Галера, одобренное в свое время решение использовать определенные бюджетные фонды для выплаты пенсий было политическим и может поддерживаться или критиковаться политически.

“Это было использовано для выполнения законного обязательства – выплаты пенсий. Я убежден, что если бы пенсии не были выплачены, то нынешние управляющие структуры сейчас сконструировали бы обвинение против нее за невыполнение этого обязательства”, - сказал он.

“Янукович и его команда хотят использовать эту ситуацию, чтобы раздавить всю оппозицию, как персонально, так и политические структуры”, - прибавил М.Галер.

Депутат в то же время отметил, что как скрытые, так и явные запугивания оппозиции никуда не приведут.

“Когда правительства не способны ответить на экономические и социальные вызовы, они прибегают к последующим авторитарным методам, пока протесты против их политики не выплеснутся на улицы”, - сказал М.Галер.

Опрашивал Сергей Воропаев