Янукович готов в Европу как никогда, ему напоминают о демократии

«Я неоднократно говорил: сегодня Украина готова интегрироваться в Европейский Союз настолько, насколько готова к этому Европа», - заявил Янукович в Литве. 14 октября Виктор Янукович посетил Литву.

В Европе считают, что эта страна сегодня переживает не лучшие времена. Литовцы жалуются на высокие цены, низкие зарплаты и пенсии, которые стали следствием жесткой социально-экономической политики правительства во главе с премьером Андрисом Кубилиусом.

Нам бы их европейские заботы и проблемы…

В Литве Януковича по протоколу встречали с военными почестями. На площадь перед президентским дворцом вышла президент Литвы Даля Грибаускайте. Накрапывал дождь, но закаленная спортивным режимом владычица черного пояса по каратэ «железная» литовская леди не считалась с прихотями прибалтийской погоды.

Януковича привезли на черном «Мерседесе». Здороваясь, он подарил литовской коллеге дипломатически сдержанный букет цветов. Президенты попозировали на камеры в Белом зале и направились общаться с глазу на глаз.

В Белом зале между тем тусовались делегации: министр топлива и энергетики Юрий Бойко, министр транспорта и связи Константин Ефименко и их литовские визави. Особым колоритом выделялся Александр Волков (он был выше всех), бывший баскетболист, олимпийский чемпион, народный депутат от Партии регионов, член группы по межпарламентским связям с Литовской Республикой. Наверное, эту страну для укрепления связей он выбрал из-за того, что литовцем является его друг и партнер по баскетбольной сборной прежнего СССР Арвидас Сабонис. Он сегодня в Литве фигура весьма авторитетная, занимается развитием баскетбола и бизнесом.

После встречи в узком формате Янукович и Грибаускайте провели четвертое заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики. Во вступительном слове Янукович вспомнил, что впервые встречался с госпожой Грибаускайте еще во время его пребывания в оппозиции. Президент Литвы, в свою очередь, подчеркнула, что нужно развивать хорошие традиции украинско-литовских отношений.

По результатам переговоров главы государств подписали дорожную карту развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2011-2012 годы.

Выйдя к журналистам, они говорили много правильных слов, отмечали важность активизации двусторонних отношений. Янукович, как это он всегда делает в Европе, говорил о евроинтеграции.

- Мы являемся взаимно важными друг другу государствами, особенно в отрасли евроинтеграции, - сказала литовская лидер. - Украина для Европы очень важна, и ее дальнейшее членство в Евросоюзе является стратегической целью как для Украины, так и ЕС. Литва готова и дальше оказывать помощь Украине в ее приближении к Европе. Поможем своим опытом, ресурсами, поддержкой.

Янукович не был оригинальным, и повторил тезис, который гуляет коридорами украинской власти еще со времен Кучмы. Украина, мол, как никогда готова ко вступлению в Европейский Союз, но способен ли и готов ли он сам «проглотить» восточного соседа?

- Вопросы евроинтеграции – это не очень простые вопросы, - сказал он. - Мы обязаны соблюдать правила игры, которые есть в Европе. И для нас очень много есть домашней работы. А ее невозможно сделать без реформ и без единства власти, которая способна эффективно воплощать эти реформы в жизнь и выполнять обязательства перед Европейским Союзом. Украина сегодня готова как никогда. И я неоднократно об этом говорил – сегодня Украина готова интегрироваться в Европейский Союз настолько, насколько готова к этому Европа.

Литовские журналисты поинтересовались перспективами поставок украинской электроэнергии транзитом через Беларусь в Литву. Кто-то из прессы напомнил обещания предыдущего президента Украины Ющенко о том, что Украина, поставит Литве электроэнергии столько, сколько та пожелает. Якукович заявил, что не сомневается в искренности стремлений Ющенко помочь прибалтийской стране, но подчеркнул, что никаких договорных обязательств в этом вопросе Украина не имеет. Но вроде бы начался переговорный процесс с Беларусью относительно транзита украинской электроэнергии. Бойко подтвердил это и выразил готовность украинской стороны поставлять около 1,5 млрд. киловатт в год, что составляет треть от всего объема потребления электроэнергии Литвой.

Конечно, Янукович не избежал неприятной для него темы относительно развития демократических процессов в Украине. Ее коснулась госпожа Грибаускайте.

- Мы обсудили, помимо остального, вопрос свободы слова, демократии. Также я передала определенную точку зрения, которая сейчас появилась в европейских странах относительно качества демократических реформ. Я сказала, что Литва будет готова помочь Украине настолько, насколько Украина сама будет открытой для этого, насколько она будет ценить, выполнять и обеспечивать свободу слова, - дипломатично, но жестко, без экивоков сказала госпожа президент.

Янукович, конечно, рассказал о своих политических оппонентах, которые «годами разрушали экономику и демократию в Украине». Не мог он воздержаться и от упоминания обнародованных в Киеве результатов заказанного нынешней властью аудита деятельности предыдущего правительства. Как отнеслись к этой информации литовцы, тяжело сказать. Президент ничего не комментировала.

Среди субъективных внутренних проблем, которые мешают проводить реформы в Украине и продвигать страну в ЕС Янукович назвал сопротивление бюрократов и коррупционеров. Но скоро в Украине будет внедрена «современная система борьбы с коррупцией», заверил он.

- Сопротивление есть на уровне бюрократов, коррупционеров, которые привыкли на бюджете делать бизнес, которые втянуты в коррупционные схемы. Ими сегодня занимаются не только наши правоохранительные органы, но и правоохранительные органы разных стран мира. В том числе идут судебные процессы не только а Украине, а в других государствах. - сказал Янукович. - Сегодня они подстраиваются под так называемых «демократов». Они сегодня выискивают любые поводы для того, чтобы остановить власть на пути реформ. И иногда им это удается.

Кто делает бизнес на бюджете, господин Янукович не сказал. Но очевидно, что речь идет не о донецких олигархах (они под «демократов» не подстраиваются).

- Мы не до конца достигаем цели информирования украинского общества и наших партнеров в мире, - прибавил Янукович. - И мы этому недостатку уделим достаточно внимания, для того, чтобы, действительно, свобода слова – она господствовала, и наши партнеры в мире и украинский народ знали своих героев в кавычках, которые грабили страну годами, которые разрушали в том числе и демократические принципы ее развития.

Так вот что такое «свобода слова» в понимании нынешней власти…

Янукович в Вильнюсе также возложил венок к Монументу погибшим в борьбе за независимость Литвы и побывал на могиле первого президента республики Альгирдаса Бразаускаса.

…Напоследок Янукович напомнил литовскому главе правительства, что ему придется рутинно выполнять все, о чем договорились президенты, очевидно, не учтя, что Конституция от 1996 года не распространяется на Литву. Там президент занимается своим делом, а премьер – своим.

Андрей Лавренюк, Киев – Вильнюс