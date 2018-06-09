Иерусалимское чудо своими глазами: рекомендую тренироваться в киевском метро

Пасхальные праздники продлятся до Вознесения - 13 мая. В эти дни зажечь свечу от Благодатного огня можно в любом храме Украины… С макушки Кувуклии потоками стекают огненные ручейки, часовня вспыхивает заревом…

Я первый раз в Израиле, но иногда кажется, что в эту страну нельзя приехать впервые, сюда можно только вернуться, как возвращаешься в родительский дом … С первых минут пребывания на Святой Земле на уровне генетической памяти в сознание стучится - это уже было, было…

«Здоровенькі були», - добивает меня молодой человек на паспортном контроле в аэропорту Бен-Гурион. Добавляет: «Та здесь русскоговорящий каждый седьмой! Я тоже из Украины!», - признается с гордостью, шлепая мне в паспорт печать.

ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, КЕМ НУЖНО БЫТЬ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ТАМ ПОХОРОНИЛИ

Как известно, в этом году Пасха у православных и католиков совпала с еврейским Песахом - праздником в память об Исходе из Египта.

Иерусалим и без того в любое время года полон желающих снискать благодать, ведь это Святая Земля для всех монотеистических мировых религий. Но, что интересно, в Страстную пятницу, в день нашего прилета, казалось, что больше всего в Вечном городе именно православных. Да и храмов наших, как выяснилось, тут не мало. Водитель арендованного нами микроавтобуса едва успевал направлять взоры делегации влево-вправо – православные храмы мозаикой рассыпаны по холмам, обозначив себя весьма достойной архитектурой на карте Вечного города.

Вот Золотые ворота!.. Знаю о них с детства – праздник Вербного воскресения… Иисус въехал в город на осле именно через эти ворота. Накануне распятия Его приветствовали выкриками «Осанна!» - все это происходило именно здесь. Никому и никогда больше не войти в Иерусалим дорогой Иисуса Христа – врата замурованы и, согласно преданию, падут пред ним во время Его Второго Пришествия. В то, что именно здесь прозвучит труба архангела Гавриила и мертвые встанут из своих могил на Страшный Суд – верят мусульмане, и иудеи, и христиане. Именно поэтому пред вратами, в Кедронской долине – самое дорогое кладбище на Земле. Гробницы всех времен и народов вековыми слоями накладывались друг на дружку. Честь быть погребенным здесь стоила сумасшедших денег во все времена.

«Почем нынче козырные места для смертных?», - интересуюсь у всезнающего водителя. Выясняется, что «пробить» место пред вратами невозможно ни при удачном стечении финансовых обстоятельств, ни по блату – все продано на много лет вперед.

«Еще успели купить Пугачева и Кобзон. А теперь, даже не знаю, кем нужно быть, чтобы тебя там похоронили… Участки не продаются никому – ни министрам, ни королям », - просветил наш бывший соотечественник.

СИЛА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЕРУСАЛИМА НАСТОЛЬКО ВЕЛИКА, ЧТО НЕКОТОРЫЕ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ Помимо доставки Благодатного Огня в Украину наша делегация обязалась выполнить в Иерусалиме еще несколько высоких миссий - освятить на месте гробницы Божьей Матери точную копию Иерусалимской иконы, и принять из рук Патриарха Феофила великую христианскую святыню - Вифлеемскую икону (хранится в пещере, где родился Христос. – Авт.), чтобы на Пасхальные праздники ей могли поклониться киевляне и гости города.

…Спускаемся по ступенькам Храма Успения ко гробу Богородицы в Гефсимании. Здесь покоилась сама Божья Матерь, к которой взывают о заступничестве христиане всех народов и времен. За те почти две тысячи лет от Успения Богородицы, когда, согласно преданию Ее тело было перенесено на небеса, место погребения Пречистой оказалось под многотонными пластами глубоко под землей. Спасибо хранителям храма - в убранстве минимум признаков современной цивилизации. В тиши и полумраке ощущаешь – вот место, где тысяча лет как один миг, и миг, как тысяча лет.

От осознания того, что прикасаешься к месту погребения Богородицы, охватывает беспокойство - не начался бы Иерусалимский синдром. Сила воздействия Иерусалима на людей настолько велика, что некоторые, соприкоснувшись с его энергетикой, не выдерживают: обнаруживают у себя то дар целительства, то пророчества, а то и ощущают себе избранными... Одного такого видела собственными глазами – странная одежда, неадекватное поведение… (Местные говорят, что Иерусалимский синдром случается у людей со здоровой психикой, правда со временем проходит...)

У официальной делегации Украинской Православной Церкви, приехавшей за Благодатным огнем, - насыщенный график пребывания: сразу же после освящения Иерусалимской иконы нас ждет прием у Патриарха Феофила – того самого, который из года в год молится во Гробе Господнем о сошествии Благодатного огня.

«Пасха Христова освободила также и украинский народ, и мы сейчас видим переход украинского народа от рабства к свободе и от тьмы к свету. Я хотел бы пожелать, чтобы свет Христова Воскресения осветил всех руководителей украинского государства. Хотел бы, чтобы этот свет также привел украинский народ к единству и свету в Христовой вере», - пожелал на приеме Иерусалимский патриарх.

Как хотелось бы узнать у этого человека – какие слова он обращает к Господу из года в год, и что именно происходит, когда весь мир застывает в ожидании, а он начинает свою молитву о схождении Благодатного огня?

Но святейший удаляется. Завтра ему предстоит самая важная на Земле миссия – просить у Бога благодати для всего мира.

УПАВШИХ В ОБМОРОК ПЕРЕДАВАЛИ НАД ТОЛПОЙ До появления Иерусалимского Патриарха Феофила в храме Гроба Господня ничего не происходит. В храме 48 алтарей разных вероисповеданий и христианских конфессий, он переполнен и интернациональный «кисель» ходит ходуном, едва кому-то вздумается пошевелиться. Спасибо киевскому метро в час пик за «навыки борца сумо» – я, можно сказать, пришла подготовленной. Правда, и с этими навыками непросто.

Стоит ослабить позиции, и право делать вдохи-выдохи перехватывают соседи - давят так, что еще чуть-чуть и, кажется, услышишь хруст собственных косточек.

Но о возможности покинуть мероприятие не может быть речи. Из храма могут только вынести, и то лишь по факту публичного обморока. Тогда внимательная израильская полиция командует толпе потрудиться - поднять несчастного и передать его к выходу над головами.

Ближе к двенадцати дня верующие начинают молиться. В руках разноцветными обложками запестрели молитвословы, акафисты и на разных языках зазвучали прошения ко Господу.

Могила Адама справа от Кувуклии - прямо под Голгофой. Кровь Господня стекая на череп праотца смыла грехи с Адама, и со всех, рожденных после него.

И кажется, вот еще немного, и Мария Магдалина, не чуя ног побежит к ученикам Христовым, а прародитель всех сомневающихся - апостол Фома, вложит свои персты в раны Господни, и по всей Земле пронесется громогласное: «Христос Воскресе!».

Пока же… «Помяни меня, Господи во Царствии Твоем», - мысленно повторяю последнюю просьбу раскаявшегося разбойника, распятого со Христом - в сторону пещеры, ставшей Центром мира. Чего еще просить в таком месте...

КОНЕЦ СВЕТА ОТМЕНЯЕТСЯ

Признаюсь, телерепортажи о схождении огня всегда сеяли во мне сомнения – казалось это такой фокус, а не жжет огонь, потому что люди от многочасового ожидания впадают в транс.

Теперь я видела все своими глазами.

Самое интересное начинается с приходом Иерусалимского патриарха Феофила, около часа дня. Тогда предоставляется право побезумствовать арабской православной молодежи. Крепкие ребята в красных футболках с изображением лика Спасителя – прихожане местных православных храмов, устраивают мега-драйв – взбираются на Кувуклию (небольшая купольная часовня над местом погребения Христа. – Авт.) и орут, что есть мочи на арабском «Христос – наш истинный Бог», лупя при этом в барабаны и прося огня. Это молитва. И только в странном виде уже много столетий она - необходимая составляющая схождения Огня. Уже не раз арабов пытались не пустить на церемонию, но тогда огонь отказывался сходить.

(Из года в год люди с облегчением вздыхают – огонь сошел, значит миру отпущен еще один срок. Это предание развенчал путешествующий с нами протоиерей Александр Билокур - настоятель храма во имя преподобного Феодосия Черниговского на Святошино в Киеве. «Перед наступлением последних времен будет пришествие Антихриста и три с половиной года скорби, как указано в пророчествах Иоанна Богослова. Конец света не наступит ни с того ни с сего», - успокаивает батюшка.)

После крестного хода православного духовенства вокруг Кувуклии, представители всех конфессий исследуют ее на предмет пожарной безопасности, чтобы исключить возможность обмана. Кувуклия опечатывается, Иерусалимского патриарха раздевают до подрясника, в Храме Гроба Господнего гаснет свет, двери часовни распечатываются, в нее входит Феофил – и все замирают в ожидании…

В моих руках 33 свечи - по числу земных лет Спасителя.

Становится страшно нарушить тишину, поглотившую когда-то и крики толпы, и слезы Богородицы, и стоны не имевшего никакой вины, умершего за всех нас Бога. Все просьбы житейского характера к Господу показались такими мелочными, что стало стыдно и за себя, и за весь мир...

В этот раз Патриарх Феофил молился около 7 минут.

Предвестниками схождения Благодати стали огненные потоки, стекающие по стенам Кувуклии из-под самого купола храма – их видели тысячи людей. Часовня над гробницей озарилась неземным сиянием, через мгновение патриарх передал Божественный огонь гонцам, которые тут же доставили его в алтари храмов, после чего огонь в считанные секунды запылал в руках у каждого. Отсюда его развозят по всему миру.

Анна Горпинченко