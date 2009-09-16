МИД Грузии: Россия готовит почву для агрессии

Россия готовит правовую почву для будущих агрессивных действий, заявил журналистам замминистра иностранных дел Грузии Александр Налбандов после встречи с аккредитованными в стране послами, которая прошла во вторник в связи с законопроектом, инициированным президентом России Дмитрием Медведевым.

Как сообщили агентству Новости-Грузия в департаменте прессы и информации МИД, целью встречи было ознакомить представителей дипкорпуса с ожидаемыми опасностями в связи с законопроектом.

В частности, Законопроект о порядке применения ВС РФ за пределами страны президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму 10 августа. Документ предусматривает дополнение статьи 10 федерального закона "Об обороне" пунктом, определяющим, что формирования Вооруженных сил России могут оперативно использоваться за пределами ее территории для решения ряда задач. Среди этих задач - отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ, отражение или предотвращение агрессии против другого государства, защита граждан РФ за рубежом, борьба с пиратством и обеспечение судоходства.

"В рамках этого закона президент России имеет право практически единолично принять решение об использовании российской армии за пределами России. Мы расцениваем указанный законопроект, как в первую очередь попытку легитимации той агрессии, которую Россия осуществила в августе 2008 года против Грузии", - заявил Налбандов.

Замминистра также высказал опасения, что Россия вновь попытается повторить подобные агрессивные действия. "Раз имеет место попытка легитимации, это означает, что Россия готовит правовую почву для того, чтобы и в будущем осуществить подобные действия", - сказал Налбандов.

В тот же день МИД Грузии сделал заявление, осуждающее решение России задерживать суда, пересекающие морскую границу Абхазии. Руководитель департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ генерал-полковник Виктор Труфанов во вторник заявил, что пограничная служба ФСБ РФ будет задерживать суда в рамках двусторонних соглашений между РФ и Абхазией, а также в рамках действующего законодательства.

"Грузинская сторона еще раз подтверждает, что намерена воспрепятствовать пиратским действиям российской стороны с применением всех существующих правовых, дипломатических или политических методов", - говорится в сообщении МИД Грузии, распространенном во вторник.

Грузинский МИД заявляет, что согласно Конвенции морского права ООН морская зона Абхазии в 12 миль, так же, как и особая экономическая зона и континентальный шельф, принадлежат Грузии.

"Данное заявление российской стороны еще раз указывает на то, что Россия вновь продолжает политику нарушения норм и принципов международного права и своих международных обязательств", - отмечено в заявлении, а пограничные силы разведывательного ведомства России и военные корабли предназначены для провокаций против Грузии.

Конфликт за морские пути в Абхазию нарастает с начала текущего года. Береговая охрана Грузии с начала 2009 года задержала в акватории близ Абхазии более 20 судов. Согласно действующему в Грузии закону "Об оккупированных территориях", суда, без разрешения следующие в Абхазию, не только нарушают пограничный режим, но и сотрудничают с сепаратистским режимом.