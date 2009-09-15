ФСБ России будет ловить грузинские корабли «за нарушение границ» Абхазии

Пограничная служба ФСБ России будет задерживать грузинские корабли, нарушившие морские границы Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель департамента береговой охраны ФСБ генерал-полковник Виктор ТРУФАНОВ.

«Между РФ и Абхазией заключено соглашение о совместных усилиях в охране государственных границ Республики Абхазия, в рамках этих полномочий мы и будем действовать», - сказал В.ТРУФАНОВ.

«Если есть нарушения границы, мы будем задерживать суда и принимать соответствующие меры», - подчеркнул он.

По его словам, все необходимые мероприятия по обустройству границ Абхазии завершатся в ноябре 2009 года.

В.ТРУФАНОВ также сообщил, что российские пограничники получат на вооружение новые катера для охраны границы в акватории Черного моря.

«Для охраны границы в акватории Черного моря также предусмотрено формирование дивизиона погранично-сторожевых катеров в населенном пункте Очамчира (Абхазия). На вооружение дивизиона поступят пограничные катера новых проектов «Соболь» и «Мангуст», - сказал В.ТРУФАНОВ.