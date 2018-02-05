Российские "Искандеры" под Калининградом угрожают половине Европы - Грибаускайте

21:30, 05 февраля 2018
Политика
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Президент Литвы Даля Грибаускайте / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi. Президент предупредила европейские страны об угрозе, которую представляет размещение комплексов.

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"Как раз сейчас, в полдень, в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" для пребывания на постоянной основе. Это означает угрозу не только для Литвы, но и для половины государств Европы", - сказала на пресс-конференции в понедельник президент Литвы.

Как сообщал УНИАН, Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.

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Теги: #Искандеры под Калининградом#российские искандеры