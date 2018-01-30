H&M снова оскандалилась: сняты с продажи богохульные для мусульман носки

Не успел утихнуть расистский скандал вокруг H&M, как вдруг шведская компания попала в новый скандал из-за оскорбления чувств мусульман.

В Швеции мусульмане обнаружили в магазинах сети H&M носки с изображением человечка Lego с отбойным молотком, который якобы выбивает слово "Аллах". Из-за этого разгорелся скандал и компании пришлось снять всю партию "богохульных" носков с продажи.

"H&M всегда старается предложить продукты, которые понравятся покупателям. Принт на носках - это фигурка из Lego, любое другое значение – просто совпадение. Мы приносим свои извинения всем, кого оскорбил этот паттерн", - прокомментировал ситуацию представитель бренда.

Как сообщал УНИАН, в ЮАР разгромили магазины H&M из-за "расистской" рекламы кофты с надписью "Самая крутая обезьянка".