H&M снова оскандалилась: сняты с продажи богохульные для мусульман носки

16:47, 30 января 2018
Мир
1731 0
В этот раз H&M обвинили в культурной апроприации

В Швеции мусульмане обнаружили в магазинах сети H&M носки с изображением человечка Lego с отбойным молотком, который якобы выбивает слово "Аллах". Из-за этого разгорелся скандал и компании пришлось снять всю партию "богохульных" носков с продажи.

"H&M всегда старается предложить продукты, которые понравятся покупателям. Принт на носках - это фигурка из Lego, любое другое значение – просто совпадение. Мы приносим свои извинения всем, кого оскорбил этот паттерн", - прокомментировал ситуацию представитель бренда.

Как сообщал УНИАН, в ЮАР разгромили магазины H&M из-за "расистской" рекламы кофты с надписью "Самая крутая обезьянка".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #скандал H&M#H&M Аллах