У иностранных посольств в Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

В результате взрыва пострадали по меньшей мере полсотни человек. Информацию о пострадавших подтвердили медики.

В субботу, 27 января, в столице Афганистана в районе многих иностранных посольств и правительственных помещений раздался взрыв.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Пока не известно, есть ли жертвы в результате взрыва, который произошел через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель "Интерконтиненталь".

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Информацию о взрыве подтверждает афганский портал Tolo News. Отмечается, что взрыв произошел около 1:45 после обеда. Он был достаточно мощным – его было слышно на весь город.

На место немедленно отправились чрезвычайные службы.

An explosion in downtown #Kabul, possible suicide attack, details to fallow.#Afghanistanpic.twitter.com/Od0Bdds6Mp — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2018

В результате взрыва пострадали по меньшей мере полсотни человек. Информацию о пострадавших подтвердили медики.

По данным издание Tolo News, в течение 40 минут после прибытия на место взрыва медики подтвердили ранения 50 человек. О погибших пока не сообщается.

По предварительным данным, вблизи старого здания министерства внутренних дел взорвали заминированный автомобиль.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2018

Напомним, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли семеро граждан Украины.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". По последним данным, в результате нападения террористов на отель погибли 40 человек – почти вдвое больше, чем сообщалось ранее.