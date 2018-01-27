У иностранных посольств в Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

11:43, 27 января 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Пока не известно, есть ли жертвы в результате взрыва, который произошел через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель "Интерконтиненталь".

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Информацию о взрыве подтверждает афганский портал Tolo News. Отмечается, что взрыв произошел около 1:45 после обеда. Он был достаточно мощным – его было слышно на весь город.

На место немедленно отправились чрезвычайные службы.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере полсотни человек. Информацию о пострадавших подтвердили медики.

По данным издание Tolo News, в течение 40 минут после прибытия на место взрыва медики подтвердили ранения 50 человек. О погибших пока не сообщается.

По предварительным данным, вблизи старого здания министерства внутренних дел взорвали заминированный автомобиль.

Напомним, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли семеро граждан Украины.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". По последним данным, в результате нападения террористов на отель погибли 40 человек – почти вдвое больше, чем сообщалось ранее.

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