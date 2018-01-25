Миру нужен новый социальный договор пользования сетью - Бильдт

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Несколько десятилетий интернет менял мировую экономику, а Вестфальскую систему международных отношений, сложившуюся еще в 1648 году и вовсе превратил в безвозвратно устаревшую. Об этом говорится в материале бывшего министра иностранных дел Швеции и дипломата Карла Бильдта, опубликованном в журнале "Новое время".

Читайте такжеЭкс-глава МИД Швеции Бильдт рассказал, как Запад может "успокоить" РоссиюОн отмечает, что именно поэтому нужно признать, что в эпоху глобализации невозможно обойтись без новой системы управления.

В докладе о глобальных рисках на этот раз первую строчку занимает кибербезопасность. "Однако есть еще одна проблема - это скорость с которой мы вступаем в эпоху цифровых технологий", -отмечает дипломат.

По его мнению, с одной стороны это хорошо: сеть упрощает обмен товарами и идеями. С другой стороны - как и любым другим изобретением человека, ею можно злоупотреблять. "И судя по росту киберпреступности, онлайн-мошенничества, ситуация становится критичной", - подчеркивает Бильдт.

Он пишет, что цифровой менеджмент затрагивает все - от кибербезопасности до прав человека. Поэтому достижение согласованной политики должно стать главным приоритетом, а для этого потребуется взаимодействие всех заинтересованных сторон. "Вестфальский мир остался в прошлом, а что будет дальше зависит от нас", - подытожил Бильдт.

Полную версию материала Карла Бильдта читайте в новом номере журнала "Новое время" от 26 января 2018 года.