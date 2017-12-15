В США назвали самого прибыльного актера 2017 года

Американский журнал Forbes назвал самого прибыльного актера 2017 года. Это Джереми Реннер.

По подсчетам издания, в отчетный период каждый уплаченный Реннеру доллар принес студиям $93,8 кассовых сборов.

На второй строчке - Эмма Уотсон ($70,7 за каждый доллар гонорара), на третьей - Скарлетт Йоханссон ($66,5).

Напомним, впервые за три года Джонни Депп не возглавил рейтинг самых переоцененных актеров от Forbes.