В США назвали самого прибыльного актера 2017 года
19:03, 15 декабря 2017Мир
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По подсчетам издания, в отчетный период каждый уплаченный Реннеру доллар принес студиям $93,8 кассовых сборов.
Соколиный Глаз / Клинтон Бартон — актер Джереми Реннер / imdb.com
Американский журнал Forbes назвал самого прибыльного актера 2017 года. Это Джереми Реннер.
По подсчетам издания, в отчетный период каждый уплаченный Реннеру доллар принес студиям $93,8 кассовых сборов.
На второй строчке - Эмма Уотсон ($70,7 за каждый доллар гонорара), на третьей - Скарлетт Йоханссон ($66,5).
Напомним, впервые за три года Джонни Депп не возглавил рейтинг самых переоцененных актеров от Forbes.
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