В Гвинее целительница обманывала женщин, продавая отвар "для беременности"

Полиция Гвинеи задержала целительницу, которую обвиняют в мошенничестве. Она обманула сотни женщин, внушив им, что они беременны.

Н'на Фанта Камара продавала женщинам, у которых не получалось зачать ребенка, отвары из листьев, лекарственных трав и других ингредиентов, пишет Би-Би-Си.

После приема снадобья у клиенток раздувались животы, от чего казалось, что они беременны.

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За услуги ей платили по 33 доллара, тогда как средняя зарплата в стране составляет примерно 48 долларов.

Полиция считает, что Камара зарабатывала по несколько тысяч долларов в месяц. Сама она говорит, что лишь хотела помочь.

Во вторник более 200 женщин пришли с протестом к зданию полицейского участка в столице Гвинеи Конакри, в котором находится Камара.

Предположительно, 700 женщин от 17 до 45 лет стали жертвами махинаций целительницы.

По столь высокому числу пострадавших можно понять, что в Гвинее, как и в других странах Африки, люди верят в целителей.

В 2006 году Всемирная торговая организация сообщила, что 80% африканцев прибегают к народной медицине.

"Прошел год, как мы впервые пришли к этой женщине", - рассказала Би-би-си одна из протестующих в Конакри.

"Во время первого визита она дала нам снадобье, состоявшее из травы и лекарственных растений. Нас начало тошнить. Она заверила нас, что это полезно для нас. Когда человек принимает этот отвар, желудок немного поднимается. Через некоторое время мы пошли вновь. Она осмотрела нас, потрогав животы, и сказала, что мы беременны", - добавила она.

Женщина отметила, что Камара велела им сходить к врачу, и когда тот подтвердит беременность, принести ей курицу и ткани в качестве благодарности.

Некоторые женщины рассказали, что внешне они выглядели беременными 12-16 месяцев.

Полицейский врач осмотрел 47 обманутых женщин и сказал, что из-за "лечения" им грозят медицинские осложнения.

Сама Камара утверждает, что не сделала ничего плохого.

"Я работала изо всех сил, пытаясь помочь [женщинам] исполнить мечту, но все остальное в руках божьих", - сказала она.

Вскоре, как ожидается, суд вынесет ей приговор по обвинению в мошеннических действиях, ставящих в опасность человеческую жизнь.