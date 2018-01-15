США перебросили в Эстонию 12 истребителей F-16

На эстонскую авиабазу в Эмари приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США, чтобы принять участие в международных учениях.

Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы Толедо, не делая остановок по пути, передает местное издание ERR пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

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По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

Учения будут длиться до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.

F-16 Fighting Falcon - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения.