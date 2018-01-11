США "прокололись" с продвижением Навального в руководство РФ - Путин

Президент России Владимир Путин считает, что США хотели продвинуть российского оппозиционера Алексея Навального в руководство РФ, но они «прокололись».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, таким образом Путин прокомментировал отказ Центризбиркома Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России.

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«Персонаж (Навальный – УНИАН), о котором вы упомянули, он не единственный, кого не допустили. Но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — отметил Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Навальный назвал решение ЦИК незаконным.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность после отказа ЦИК РФ зарегистрировать Навального кандидатом на выборах президента России из-за неснятой судимости.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.