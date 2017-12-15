Семьи пассажиров загадочно пропавшего самолета рейса MH370 подадут в суд на Boeing

Родственники пассажиров пропавшего в 2014 году самолета компании Malaysia Airlines намерены на следующей неделе подать в США коллективный иск на американскую компанию Boeing, которая является производителем самолета. Об этом сообщает издание China Daily.

Читайте такжеВ итоговом отчете исчезновение самолета Malaysian Airlines названо непостижимымПо информации газеты, истцами выступают более 60 членов семей 28 пропавших граждан Китая. В ходе судебного разбирательства предстоит выяснить, были ли у пропавшего самолета какие-либо проблемы, связанные с конструкцией, производством или качеством сборки. Истцы намерены потребовать от Boeing денежную компенсацию. Однако размер запрошенных выплат пока не раскрывается.

Как сообщал УНИАН, Boeing 777-200 пропал в ночь на 8 марта 2014 года, он выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур-Пекин. На борту находились 227 человек. В ходе поисковой операции был исследован район площадью более 120 тыс. кв. км в южной части Индийского океана. В октябре Австралийское бюро безопасности на транспорте заявило, что поиски пропавшего самолета оказались безуспешными. В итоговом отчете Бюро, которое 3,5 года расследовало исчезновение самолета говорится, что истинную причину исчезновения можно установить только после обнаружения самолета. Однако его поиски прекращены. То, что крупный коммерческий самолет пропал и до сих пор не найден, авторы доклада назвали «почти непостижимым» и «определенно неприемлемым» в эпоху современной авиации.