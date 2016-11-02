Катастрофа МН370: эксперты заявили, что самолет упал в воду без пилота за штурвалом

Эксперты сделали выводы на основе найденной части крыла самолета, пишет Голос Америки.

Читайте такжеПрокуроры: найденный на Реюньоне обломок - из рейса MH370

Австралийские эксперты считают, что самолет, по всем признакам, летел на включенном автопилоте перед тем, как закончилось горючее, и он нырнул в океан. Самолет совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин.

Хотя, как отмечается, в разных районах на берегах Индийского океана найдено несколько обломков самолета, который исчез без следа два с половиной года назад, место катастрофы до сих пор не установлено.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370, пропал вечером 8 марта 2014 года. Известно только, что после взлета самолет изменил курс и полетел в южном направлении над Индийским океаном. Его исчезновение остается одной из величайших загадок гражданской авиации.

Предполагают, что, использовав весь запас горючего, малайзийский лайнер потерпел крушение в 2 тыс. км к западу от австралийского Перта. Однако, что заставило самолет радикально изменить маршрут и почему пилоты не выходили на связь, ответов на эти и другие вопросы до сих пор нет.

После исчезновения самолета рейса MH370 была начата масштабная поисковая операция у берегов Австралии. В ней принимали участие около 60-ти судов из 26 стран.