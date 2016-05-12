BBC: Найденные в океане обломки принадлежат пропавшему два года назад "Боингу" с 227 пассажирами на борту

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Обломки были найдены у побережья Южной Африки и рядом с островом Родригес в Индийском океане. Их исследовала группа экспертов, которые и пришли к заключению, что обломки принадлежат пропавшему самолету.

Среди них оказались часть двигателя с логотипом Rolls-Royce и внутренняя панель кабины пилотов, сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай. Обломок внутренней части пропавшего самолета был найден впервые.

Малазийский самолет, летевший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез в марте 2014 года. На его борту было 239 человек, 12 из которых были членами экипажа. Считается, что самолет разбился в Индийском океане.

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Поиски в Индийском океане не дали никаких результатов. Власти Малайзии считают, что обломки, которые не находятся на дне океана, будут постепенно вынесены на берег Африки.

Все пять подтвержденных обломков находили в разных частях Индийского океана. Кусок крыла нашли на берегу острова Реюньон, принадлежащего Франции. Еще два обломка были найдены в марте в Мозамбике.

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Пока ни один из найденных обломков не дает представления о том, что же стало причиной авиакатастрофы и где сейчас находится самолет. Различные анализы и экспертизы не дали никаких результатов.