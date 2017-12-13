США и Китай обсудили план действий в случае падения диктатуры в Северной Корее

Представители США и Китая обсудили, как распределить ядерное оружие Северной Кореи в случае падения правительства Ким Чин Ина. Об этом заявил в своем выступлении в аналитическом центре Вашингтона в Атлантическом совете Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Также Тиллерсон предложил начать прямые переговоры с Северной Кореей без предварительных договоренностей, отказавшись от одного из ключевых требований США, чтобы Пхеньян сначала согласился на отказ от ядерного арсенала, сообщает Reuters.

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В то же время издание отмечает, что в Белом доме не отказываются от принципиальной позиции относительно обязательного условия отказа от ядерного оружия Кореей для проведения любых переговоров.

"Взгляды президента на Северную Корею не изменились", - заявили в Белом доме. "Северная Корея действует опасно ... Действия Северной Кореи не добрые для каждого и, конечно, не годятся для самой Северной Кореи», - говорится в сообщении.

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В свою очередь Тиллерсон в своем выступлении в аналитическом центре Вашингтона в Атлантическом совете во вторник дал понять, что Соединенные Штаты хотят урегулировать конфликт с Северной Кореей путем мирной дипломатии.

«Мы можем говорить о погоде, если хотите. Можно говорить о том, будет ли этот стол квадратный или круглый. После чего мы можем начать выкладывать карту, дорожную карту того, как мы хотим работать в дальнейшем", - заявил Тиллерсон.