США сократят финансирование ООН на $250 миллионов

США намерены сократить свои вложения в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) в 2018-2019 годах на $250 млн, сообщает kommersant.ru со ссылкой на американские СМИ. По словам двух проинформированных источников, Вашингтон уже уведомил членов ООН о своих намерениях. Третий источник уточнил, что финансирование ООН, таким образом, уменьшится на 5%, что, по его мнению, «будет почти невозможно осуществить».

Читайте такжеЗаместитель генсека ООН впервые за 7 лет посетил КНДР: заявил о "серьезном риске" конфликта Источники уточнили, что принятое США решение может, в частности, повлиять на политические миссии ООН в Ливии, Афганистане и Палестине. Евросоюз, напротив, просит увеличить бюджет организации на $170 млн. «Это классика. Всегда есть два лагеря - США и ЕС; одни хотят сократить бюджет (ООН.- ред.), а остальные против», - добавил один из источников.

О том, что США намерены более чем вдвое сократить расходы на ООН, стало известно еще в марте. Ожидается, что окончательное решение по бюджету организации должно быть принято до конца этого года.