В Пентагоне не верят заявлению Путина о выводе российских войск из Сирии

В Министерстве обороны США скептически настроены относительно заявлений президента России Владимира Путина о выводе российских войск из Сирии, передает радио Свобода.

Читайте такжеПутин признал, что не все российские военные покинут СириюПресс-секретарь Пентагона, полковник армии США Роб Мэннинг сказал, что заявления России часто «не отвечают» фактическому сокращению войск.

В Минобороны США напомнили, что Путин и ранее уже издавал подобные приказы. В марте 2016 года он приказал начать «вывода основной части воинского контингента» из Сирии, но после того признаков вывода не было.

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Сирию 11 декабря приказал российским военным начать вывод «значительной части» сил из разоренной войной страны Ближнего Востока.

Путин, который встретился на базе с президентом Сирии Башаром Асадом, сказал, что российские и сирийские войска «разгромили крупнейшую вооруженную международную террористическую группу». Никаких конкретных сроков о выводе российских войск из Сирии Путин не назвал.

Первый публичный визит Путина в Сирию во время войны произошел через пять дней после того, как он заявил об очередном выдвижении себя в президенты 18 марта.

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.