Ирак начал финальное наступление на последний западный оплот ИГИЛ в стране

Армия Ирака в среду, 25 октября, объявила о начале наступательной операции на западе страны, где еще остаются районы, подконтрольные боевикам "Исламского государства" (ИГ), как пишет DW.

В распространенном общим командованием операциями заявлении, в частности, цитируются открытки, которые иракская армия сбрасывает в районе города Эль-Кайм и Рава вблизи границы страны с Сирией. "Ваши войска идут вас освобождать, - сказано в листовках, сообщает информагентство Reuters. - С нами Бог в этом последнем наступлении на ИГ".

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Листовки также содержат призыв к местным жителям убедить своих детей и родных, которые взяли в руки оружие против государства, сложить его.

Районы вокруг городов Эль-Кайм и Рава - последние куски территории Ирака, которые находятся под контролем ИГ. Исламисты все еще удерживают власть на смежных территориях с сирийской стороны границы - в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, ИГ потеряло уже два главных бастиона в Ираке и в Сирии. В июле иракская армия полностью освободила Мосул, а на прошлой неделе "Демократические силы Сирии" - Ракку. В начале октября армия Ирака при поддержке американских военных освободила город Хавинджа на севере страны.