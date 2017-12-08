Тиллерсон назвал Украину, а не вмешательство в выборы, наибольшей проблемой в отношениях с Россией - СМИ

Во время своего визита в Европу, госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал конфликт в Украине именно тем вопросом, который стоит на пути нормальных отношений США и России, передает Голос Америки.

Читайте такжеТиллерсон в НАТО: агрессия России в Украине представляет наибольшую угрозу безопасности ЕвропыВнимание международных СМИ привлек тот факт, что главный дипломат США выделил Украину среди крупнейших вопросов двусторонних отношений, уделив ей больше внимания, чем возможному вмешательству России в ход американских выборов.

"Тиллерсон: самая большая преграда в американо-российских отношениях – это Украина, а не вмешательство в выборы", под таким названием вышла статья в издании Foreign Policy. Это в своей статье также отметило издание Washington Post: "Тиллерсон утверждает, что Украина являетсяпроблемным вопросом связей США и России".

“Оценка главного дипломата Америки, соответственно, уменьшила упор на других сферах противоречий, в частности, вмешательстве России в президентские выборы в США", - отмечает Washington Post.

"Выступая в Вене государственный секретарь Рекс Тиллерсон отметил, что администрация Трампа "сильно" хочет починить отношения с Москвой, которые находятся на худшем уровне со времен "холодной войны". Наибольшей преградой, по словам Тиллерсона, является роль Кремля в войне в Украине", - пишет Foreign Policy.

"Вопрос, который мешает – это Украина, - отметил Тиллерсон, выступая на заседании ОБСЕ в Вене. "Россия вооружает, руководит, обучает и воюет рядом с антиправительственными силами", - заявил Тиллерсон.

В Вене Тиллерсон провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за закрытыми дверями. В своих заявлениях в ОБСЕ дипломаты обменялись обоюдными обвинениями во вмешательстве в Украине, и возможностей для компромисса не было видно. "Мы это четко сказали России с самого начала: нужно решить вопрос Украины, так как это – самый сложный вопрос для нормализации отношений", - отметил Тиллерсон.

"Мы имеем разногласия в наших сферах, но когда одна страна вторгается в другую, эту разницу трудно не заметить, уладить", - предупредил Тиллерсон во время пресс-конференции в Вене.