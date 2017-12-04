США перебросили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения

США направили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения F-35 и F-22 для участия в крупномасштабных военных учениях Vigilant ACE.

Всего в маневрах должны принять участие до 230 самолетов и 12 тыс. военнослужащих, сообщает РБК со ссылкой на Younhap.

В Южную Корею было направлено по шесть истребителей каждого типа. Кроме того, еще десять истребителей F-35B будут принимать участие в учениях с авиабаз США в Японии.

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Помимо новейших истребителей пятого поколения в учениях примут участие несколько десятков истребителей более старого типа, F-15C и F-16, два стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Свои самолеты для участия в учениях предоставит также Южная Корея.

Younhap отмечает, что это рекордное число истребителей новейших моделей, построенных по технологии "стелс", участвующих в учениях в Южной Корее. В Минобороны страны заявили, что совместные учения направлены на "совершенствование всепогодного, дневного и ночного взаимодействия воздушных сил Южной Кореи и США".