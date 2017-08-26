Иракские военные освободили еще один город от террористов ИГИЛ

В субботу, 26 августа, иракские военные освободили город Таль-Афар от боевиков террористической группировки Исламское государство, сообщает Новое время со ссылкой на телеканал Al-Arabia.

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"Военные достигли центра города и подняли флаг Ирака на цитадели Османской империи XVI века", - говорится в сообщении.

По словам представителей Вооруженных сил, на северной окраине города пока продолжаются столкновения, и военные заняты окончательным подавлением сопротивления внутри города.

Отмечается, что Таль-Афар является одним из последних оплотов ИГИЛ в стране.

Напомним, о начале наступления на Таль-Афар было объявлено шесть дней назад. По информации США и военных командиров Ирака, в городе оставались около 2 тысяч боевиков.

Ранее сообщалось, что Ирак попросил международное сообщество помочь в поиске и фиксации доказательств преступления, которые совершили боевики ИГИЛ.