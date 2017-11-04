Испания выдала ордер на арест уехавших в Бельгию Пучдемона и экс-министров Каталонии

Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест уволенного со своего поста лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его коллег, уехавших в Бельгию, сообщает Би-би-си.

Помимо Пучдемона ордер выдан на следующих лиц: Меритчель Серрет, бывший министр сельского хозяйства, Антони Комин, бывший министр здравоохранения, Луис Пуч, бывший министр культуры, Клара Понсати, бывший министр образования. Как сообщается, некоторые из них просили разрешения предстать перед судом по видеосвязи.

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Эти пятеро бывших политиков в четверг не явились на заседание Верховного суда в Мадриде, в ходе которого группа других бывших членов регионального правительства была взята под стражу. Еще одного бывшего члена правительства, Санти Вилу, позже отпустили на свободу под залог в 50 тыс. евро. Вила подал в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии.

Арестованных министров обвиняют в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания их виновными в попытке мятежа им грозит до 30 лет лишения свободы.

После того как судья Верховного суда Испании выдает европейский ордер на арест (EAW), тот отправляется бельгийской прокуратуре, которой дается 24 часа на то, чтобы принять решение об обоснованности требования. Если они признают обоснованность ордера, им отводится 15 дней на арест Пучдемона и остальных четырех каталонских политиков. Если все указанные в ордере (или хотя бы один из них) подадут апелляцию, то процесс может затянуться еще 15 на дней.

После ареста подозреваемых Бельгия должна в течение 60 дней передать их Испании. Но если арестованные не будут выдвигать юридически обоснованные возражения, передача может произойти в течение нескольких дней.