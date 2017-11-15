Генпрокурор США изменил показания о связях команды Трампа с Россией

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс признал, что ему было известно о контактах между избирательной кампанией Дональда Трампа и российскими посредниками.

Об этом он рассказал Юридическому комитету Палаты представителей Конгресса США, передает УП со ссылкой на Reuters.

Заявление Сешнса не открыло никаких новых связей между командой Трампа и Россией.

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Сешнс рассказала Комитету, что он теперь вспомнил прошлогоднюю встречу с тогдашним кандидатом Дональдом Трампом, на которой советник кампании предложил помочь организовать встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным, так как он имеет связи с Москвой.

"Сейчас я вспоминаю встречу, на которой советник Джордж Пападопулос сделал такое предложение", - сказал Сешнс.

"Но у меня нет четкого воспоминания о деталях того, что он сказал во время встречи", - заявил он.

Ранее Сешнс заявлял Конгрессу, что он не знал о каких-либо контактах кампании Трампа с Россией.