Курды назвали число погибших мирных жителей Мосула: не менее 40 тысяч

В ходе битвы за иракский город Мосул погибли более 40 тысяч мирных жителей. Об этом со ссылкой на доклад курдской разведки сообщил в интервью The Independent Хошиар Зебари, бывший министр экономики и иностранных дел Ирака.

По данным курдов, к смерти невинных людей привел шквальный огонь наземных частей иракской армии, авиаудары возглавляемой США коалиции и действия удерживавших город террористов организации «Исламское государство».

Читайте такжеБолее 800 тысяч бывших жителей Мосула до сих пор остаются беженцами - ООН

Как указывает Зебари, к наибольшим жертвам и разрушениям привели масштабные артобстрелы со стороны правительственных частей. Издание отмечает, что оценка курдской разведки значительно превышает показатели, о которых говорилось ранее, — другие группы оценивали эффекты от авиаударов, в то время как источники Зебари попытались оценить общую картину.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку. Вторая фаза операции по освобождению западной части города велась с февраля. 9 июля было объявлено, что Мосул очищен от террористов.