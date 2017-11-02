В Кремле недовольны подходом США в вопросе антироссийских санкций

В Кремле недовольны экстерриториальным подходом США в вопросе антироссийских санкций. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Экстерриториальность подобных законов является для нас неприемлемым проявлением, мы категорически против этого и по-прежнему сохраняем свое крайне негативное отношение к подобным санкционным делам. Вместе с тем хочу напомнить, что существует и позитивный эффект для нашей экономики, о котором неоднократно говорил президент России», - заявил Песков, комментируя пункт летнего закона США о санкциях против России, в котором прописаны обязанности для американских властей следить за тем, чтобы люди и компании из этого и предыдущих санкционных списков не получали помощь от иностранцев.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Соединенные Штаты Америки ввели против Российской Федерации энергетические санкции и призвали Россию выполнять Минские соглашения и освободить Крым. Санкции вводятся против нефтедобывающего сектора РФ.

Эти ограничительные мероприятия касаются прямого или косвенного экспорта, реэкспорта товаров, услуг (кроме финансовых услуг) и технологий, которые могут помочь глубоководной добыче нефти в Арктике.

Отмечается, что энергетические санкции были введены в соответствии с принятым ранее Конгрессом Актом о противодействии российскому влиянию с помощью санкций. Эти санкции введены с целью сдерживания агрессивной политики российского правительства.

«Мы продолжаем призывать Россию соблюдать ее обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, покинуть Крымский полуостров и прекратить умышленные кибервмешательства», - говорится в сообщении.