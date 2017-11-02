Молодится: хирург рассказал о пластических операциях Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин делал пластические операции, оперативное вмешательство особенно заметно в области верхних и нижних век.

Об этом ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук Павел Денищук рассказал во время чата в "Главреде".

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По словам эксперта, глава российского государства периодически корректирует прооперированные участки.

"Путин делал пластические оперативные вмешательства. Это особенно заметно в области верхних и нижних век. Периодически он проводит коррекцию этих участков с использованием препаратов ботулотоксина и объемных методов", — отметил Денищук.

Как сообщал УНИАН, летом Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву. Через некоторое время в сети появилась порция снимков и фотожаб Путина с голым торсом.