В Перу на конкурсе красоты участницы со сцены вместо параметров озвучили ужасающую статистику (видео)

На конкурсе красоты участницы со сцены вместо параметров озвучили ужасающую статистику насилия над женщинами. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Перу участницы шоу "Мисс страны" нарушили традицию развлекательного показа. Со сцены вместо своих параметров - объема груди, талии и бедер - начали озвучивать статистику - сколько женщин ежегодно страдает от изнасилований, притязаний и нападений.

Среди самых шокирующих данных - в Перу из-за сексуальной эксплуатации каждые десять минут умирает девочка.