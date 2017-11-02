В Перу на конкурсе красоты участницы со сцены вместо параметров озвучили ужасающую статистику (видео)
12:13, 02 ноября 2017Мир
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Среди самых шокирующих данных - в Перу из-за сексуальной эксплуатации каждые десять минут умирает девочка.
На конкурсе красоты участницы со сцены вместо параметров озвучили ужасающую статистику насилия над женщинами. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В Перу участницы шоу "Мисс страны" нарушили традицию развлекательного показа. Со сцены вместо своих параметров - объема груди, талии и бедер - начали озвучивать статистику - сколько женщин ежегодно страдает от изнасилований, притязаний и нападений.
Среди самых шокирующих данных - в Перу из-за сексуальной эксплуатации каждые десять минут умирает девочка.
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